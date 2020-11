Emerson Palmieri rivela: “Futuro? Ho ricevuto offerte. Mi piacerebbe ritornare in Italia”

Il terzino del Chelsea e della nazionale italiana, Emerson Palmieri, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di Nations League contro la Polonia.

Inoltre, l’ex Roma, ha parlato anche del suo futuro del probabile ritorno in Italia. In passato, il classe ’94, è stato accostato anche al Napoli.

Ecco le sue parole:

“Polemica riguardo le nazionali? Questa stagione è un po’ diversa dalle altre, non è facile gestire le partite, ce ne sono troppe. Quando si parla della Nazionale dobbiamo dare tutto e fare del nostro meglio.

Purtroppo non sto giocando tanto, ma sono sereno. Credo che le cose miglioreranno. A Londra o da un’altra parte.

Futuro? Dobbiamo aspettare, il calcio quest’anno è un po’ strano, come il mercato. Il mister mi ha parlato e mi ha detto che la cosa migliore è giocare: vedremo fra due mesi, se avrò un posto al Chelsea oppure vedremo per altro. Sono comunque tranquillo, ho ricevuto offerte, nulla di concreto, ma sicuramente mi farebbe piacere tornare in Serie A”.