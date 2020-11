Sconfitta per la Colombia, il portiere del Napoli David Ospina ha subito 3 gol dall’Uruguay nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Edinson Cavani ha sbloccato la gara su assist di Nandez al minuto 5, poi in gol anche Suarez e Nunez.

