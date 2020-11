Baudo: “Il Napoli fa bene a lamentarsi. La vittoria a tavolino non è nello stile Juventus”

Pippo Baudo, storico conduttore televisivo e tifoso juventino, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per dire la sua sulla decisione del Giudice Sportivo di confermare la sconfitta a tavolino del Napoli contro la Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Non sottoscrivo affatto questa vittoria, non mi piace. Le vittorie vanno conquistate sul campo di gioco e giocando. Non è giusto che la Juve vinca a tavolino, non è nello stile Juventus. La partita tra Juve e Napoli andava recuperata, il Napoli ha motivo di lamentarsi perché è stato bloccato dai medici. Sono juventino e vincere 3 a 0 a tavolino e multare il Napoli di un punto mi è sembrato tutto molto eccessivo. Bastava che si mettessero d’accordo tra di loro, stavolta De Laurentiis ha ragione”.

Ha parlato inoltre della possibile vincitrice dello scudetto:

“L’Atalanta è un po’ in crisi, il Sassuolo è una squadra rivelazione però la gente si affeziona ai grandi club. Il Napoli è l’antagonista della Juve e mi starebbe bene se vincesse”.

Sugli allenatori di Napoli e Juventus dice:

“Gattuso? Mi piace la sua verve, la sua irruenza e come motiva i giocatori in campo. Tutti dicevano si trattasse di un allenatore da mezza classifica, ma sta dimostrando di essere un grande allenatore. Su Pirlo sospendo il giudizio”.