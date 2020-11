StarCasinò.sport è il nuovo Sponsor Istituzionale del Napoli

Il Napoli, tramite un comunicato stampa ufficiale sul proprio sito, ha annunciato il nuovo contratto di sponsorizzazione con StarCasinò.sport, di seguito il comunicato:

La partnership annunciata da un video per i tifosi dal forte impatto emozionale.

StarCasinò.sport (https://starcasino.sport/), innovativa piattaforma di intrattenimento sportivo parte del colosso globale Betsson Group, diventa ufficialmente Sponsor Istituzionale della SSC Napoli per la stagione calcistica 2020/2021.

Un video (https://youtu.be/Gznuyupu2eU) che raffigura i luoghi iconici della città e che rivolge un bel messaggio finale ai tifosi, i veri protagonisti della partnership, ha annunciato oggi l’accordo sui canali social della squadra partenopea, evidenziando come StarCasinò.sport offrirà a tutti i supporter un nuovo modo di vivere il Napoli.

Emozione, sorpresa, spettacolo e divertimento, le parole chiave della collaborazione: iniziative originali e ingaggianti e un ricco palinsesto di contenuti esclusivi, valorizzano l’iconicità della città di Napoli e il legame unico con la sua squadra, regalando ai fan e agli appassionati occasioni speciali e un intrattenimento immersivo di valore.

“Ci impegniamo da sempre per rafforzare e far crescere il nostro brand attraverso attività innovative e coinvolgenti che ci posizionino vicino agli amanti dello sport e ai tantissimi tifosi”, – ha affermato Ronni Hartvig, Chief Commercial Officier di Betsson Group. “Lo spirito irriverente, l’attenzione scrupolosa per la community insieme ad una profonda passione, sono alcuni dei valori positivi condivisi con la SSC Napoli, che ci portano a investire in qualità, creatività e innovazione per un intrattenimento dalle emozioni uniche anche, e soprattutto, in un momento in cui non è possibile assistere alla partite.”

“La SSC Napoli è lieta di accogliere come Sponsor Istituzionale StarCasinò.sport, una piattaforma che ha intrapreso un percorso innovativo e creativo in campo editoriale, digitale e sportivo che siamo certi arricchirà ulteriormente il coinvolgimento emotivo dei sostenitori azzurri.”

(Comunicato Stampa)

Saranno numerose le esperienze esclusive a cui tutti potranno accedere attraverso il sito StarCasinò.sport per vivere momenti speciali, durante la stagione.

L’accordo tra StarCasinò.sport e la SSC Napoli prevede inoltre led a bordo campo presso lo Stadio San Paolo, un cartello presso il centro tecnico di Castel Volturno, backdrop visibili durante le interviste ai campioni e la presenza del brand sul sito ufficiale sscnapoli.it, importanti asset di visibilità per l’azienda.

About StarCasinò.sport

StarCasinò Sport è il sito di intrattenimento sportivo, con contenuti esclusivi fatti dai protagonisti per gli appassionati. Su http://starcasino.sport è disponibile il meglio dell’intrattenimento sportivo con curiosità, video, notizie in esclusiva, interviste e approfondimenti raccontati da influencer, giornalisti e celebrità del panorama calcistico e non solo.

StarCasinò.sport è Official Infotainment Partner di FC Internazionale Milano, Official Partner di AC Milan e Sponsor Istituzionale di SSC Napoli. Agli EGR Italy Award del 2020 ha vinto il riconoscimento come “Miglior Campagna di marketing”.