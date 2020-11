Rrahmani: “Rifiutate due offerte per il Napoli, c’era già il piano per vendere Koulibaly”

Amir Rrahmani, intervistato da Supersport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale del Kosovo, svelando alcuni retroscena sul suo passaggio al Napoli:

CESSIONE KOULIBALY – “Il Napoli ha investito molto in me. Avevo due offerte, da Celtic e Standard Liegi, ma ho scelto il Napoli. È il passo più importante della mia carriera. Avevamo un piano per vendere Koulibaly, ma il coronavirus ha cambiato gli scenari. Mi è stato comunque detto che resto un elemento importante della squadra. Presto arriverà il mio momento”