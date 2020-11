Repubblica – Il Napoli rischia nuove sanzioni dopo il ricorso perso

Per il Napoli, la partita non giocata con la Juventus sta diventando un vero e proprio incubo. Oltre al punto di penalizzazione, alla vittoria a tavolino dei bianconeri e il ricorso respinto, ecco che potrebbero arrivare altre sanzioni. Come spiega l’edizione odierna de La Repubblica, sarebbe in arrivo un deferimento alla Commissione Disciplinare per presunte violazioni del protocollo sanitario della FIGC.

Questo procedimento sarebbe parallelo alla decisione del Giudice Sportivo e potrebbe portare dunque a nuove sanzioni. Ora toccherà al procuratore federale Giuseppe Chinè valutare se archiviare l’inchiesta o se ci sono gli estremi per un processo sportivo. L’accusa sarebbe la violazione del protocollo sanitario ed eventualmente slealtà sportiva preordinata.