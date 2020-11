Di Fusco commenta: “Se la Juve conta 38 scudetti, allora il Napoli ne ha vinti 3! Troppi errori nella gestione di Meret”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Purtroppo per vincere i campionati bisogna scontrarsi con i poteri forti – ha detto Di Fusco a Radio Crc – Agnelli dice che la Juve rispetta le regole. Eppure i bianconeri espongono 38 scudetti senza che Figc e Lega dicano una parola. A questo punto, visto che tre anni fa al Napoli è stato scippato uno scudetto, possiamo dire che gli azzurri in bacheca contano tre campionati vinti“.

Passando a questioni di campo, Di Fusco si è detto un estimatore di Gattuso. “Ha già permesso al Napoli di vincere un titolo, ovvero la Coppa Italia dell’anno scorso. Può e deve migliorare, ma finora il lavoro svolto sulla panchina del Napoli è stato molto apprezzabile”. Un po’ meno, invece, la gestione di Meret. “Non capisco come mai un portiere pagato così tanto e soprattutto in possesso delle qualità adatte per giocare titolare nel Napoli venga impiegato così poco – ha detto Di Fusco a Radio Crc – mi viene da pensare che la società ha sbagliato investimento. Tuttavia reputo Meret uno dei migliori talenti italiani. Però la rotazione decisa da Gattuso lo sta penalizzando. Meret torna in panchina anche dopo una prestazione straordinaria. Non è così che si fa”.

Infine un elogio nei confronti di Insigne. “È l’anima del Napoli – ha chiuso Di Fusco a Radio Crc – il capitano non si discute. Nel suo ruolo è il migliore in Italia”.