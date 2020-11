Cm.it – L’Inter pensa a Milik per l’attacco. Nel mirino anche Maksimovic

Stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Calciomercato.it, la dirigenza dell‘Inter potrebbe aver messo nel mirino alcuni giocatori del Napoli già per la prossima sessione invernale di calciomercato, in particolare quei calciatori ancora in scadenza con il club di De Laurentiis.

In primis, in casa Inter vige il discorso sull’attaccante: serve un vice Lukaku che possa dare affidabilità, una prima punta, di peso, e che possa fare la differenza a suon di gol regalando un’alternativa al belga. Ecco perché, oltre ai già noti Olivier Giroud, esubero del Chelsea, e Gervinho del Parma (non propriamente un centravanti), si è aggiunto Arkadiusz Milik, separata in casa Napoli che vorrebbe evitare di perdere un anno intero senza giocare, in vista degli europei della prossima estate.

Tra gli altri profili che valuta l’Inter c’è il terzino Elseid Hysaj, oltre al centrale difensivo Nikola Maksimovic. Il primo è solo proprio interesse di Marotta e squadra mercato, mentre il secondo sarebbe utile, soprattutto in vista di una cessione di Milan Skriniar. Ecco perché Marotta avrebbe già provveduto a parlare con l’agente Fali Ramadani del suo assistito.