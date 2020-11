CdS – Caso Juve-Napoli: l’Asl Napoli 1 vuole querelare la Corte Sportiva d’Appello

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il caos creato dalla partita mai giocata tra Juventus e Napoli sembra ancora non essere finito. Infatti, l’Asl Napoli 1, che ha vietato la trasferta agli azzurri dopo le due positività in squadra, avrebbe già avviato le procedure per querelare la Corte Sportiva d’Appello. L’ufficio legale dell’autorità sanitaria regionale vuole verificare se ci sono gli estremi per la querela e si sarebbe già attivato sulla vicenda.

