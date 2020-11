CdM – Retroscena da Castel Volturno: Gattuso non vuole cali di concentrazione

La notizia della sentenza in merito alla vicenda Juventus-Napoli ha inevitabilmente alterato gli umori nell’ambiente azzurro.

Gennaro Gattuso, però, vuole evitare per la sua squadra qualsiasi tipo di condizionamento da parte delle decisioni della giustizia sportiva. Così gli azzurri sono tornati al lavoro sotto gli ordini del mister dopo i due giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria di Bologna. Con sedici nazionali in giro per il mondo, sono soltanto dieci i giocatori presenti. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.