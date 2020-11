DALLA SPAGNA – Elezioni presidenza Barcellona: Laporta ha nel mirino un calciatore del Napoli!

Joan Laporta potrebbe essere eletto presto presidente del Barcellona, perciò ha cominciato a mettere gli occhi sui migliori talenti d’Europa e non solo.

Come rivela il portale iberico Don Balon, sulla sua lista dei desideri ci sarebbero due giocatori di Serie A: Gaetano Castrovilli della Fiorentina e il centrocampista azzurro Piotr Zielinksi.

Il suo valore, scrivono in Spagna, è attualmente è di 35 milioni di euro e Laporta non avrebbe problemi a pagare questa cifra. Il calciatore – continuano i colleghi – poi potrebbe accettare di compiere il salto definitivo per la propria carriera e trasferirsi al Barcellona.