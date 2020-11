TS – Il Napoli mette sotto il Bologna ma non riesce a chiuderla

Tante cose positive nella vittoria del Napoli di ieri contro il Bologna, ma Tuttosport ci tiene a sottolineare anche come la squadra di Gattuso, in totale controllo per 70 minuti buoni, nel finale abbia subito più del previsto dopo l’ingresso di Vignato con un Bologna più offensivo. Infatti, Orsolini ha sprecato un’enorme occasione da gol che avrebbe rovinato la festa ad un Napoli che ha meritato la vittoria. Gli azzurri danno certamente segnali positivi, ma si può ancora migliorare la gestione della gara.

