Sconcerti: “Napoli squadra più completa in campo, ma sta perdendo Mertens”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, sottolinea come questo campionato di Serie A sia imprevedibile e senza un vero padrone di classifica, concentrandosi anche sulle qualità del Napoli.

LA DIFFERENZA DEI CAMPIONI – “Dobbiamo abituarci a questo luccicare di squadre in alternanza: le prime sette-otto si equivalgono, tolta la differenza di Ronaldo e Ibrahimovic, quindi a turno vengono e verranno fuori”.

NAPOLI COMPLETO – “Ognuna si fa preferire per qualcosa: la Roma ha qualità e facilità di rete, il Napoli è il più completo in campo. Sta perdendo Mertens e trovando Osimhen, è forse la squadra più completa in campo, la più strutturata“