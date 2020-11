UFFICIALE – Ricorso Juve-Napoli, slitta a domani la decisione del Giudice!

Era attesa per oggi la decisione in appello sul ricorso per la sconfitta a tavolino contro la Juventus ed il punto di penalizzazione inflitto al Napoli dal Giudice Sportivo in primo grado.

Il dibattimento è iniziato alle 16:00 ed è intervenuto anche il presidente del Napoli Aurelio De Laureniits. La sentenza alla fine non arriverà oggi.

La decisione della Corte sportiva di Appello della Federcalcio sul ricorso del Napoli e arriverà solo domani o nei prossimi giorni. Lo riporta l’ANSA.