Repubblica – Corbo: “Gattuso a Napoli rompe il silenzio dell’ipocrisia della Serie A”

Antonio Corbo, nel suo editoriale di Repubblica, ha speso parole decise sulla scelta di Gattuso di mandare in tribuna Mario Rui e Ghoulam per motivi disciplinari. Queste le sue parole:

“È una punizione, e Gattuso vuole che si sappia, farebbe schioccare la frusta in piazza quando vuol domare un cavallo brado. Urla dopo Rijeka, e lo fa sapere a tutti. Contesta il primo tempo senza gioco e senza cuore della vittoria in Croazia, arrivano anche le virgole di frasi ad effetto per scuotere giocatori sdraiati sulle certezze del posto facile, si rompe a Napoli quel patto del silenzio che in Serie A copre di ipocrisia e banalità anche le liti più cupe”.