GdS – Oggi il ricorso di Juventus-Napoli, ma c’è pessimismo

Questo pomeriggio il Napoli sarà presente al dibattimento per il ricorso presentato per la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione per la partita mai giocata tra Juventus e Napoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente in videoconferenza e cercherà di spiegare come lui non avesse sollecitato l’intervento delle autorità sanitarie.

L’impressione che dà il quotidiano è che De Laurentiis dovrà essere molto convincente visto che il pessimismo è tanto. Si va verso la conferma della sentenza ma toccherà all’avvocato difensore del Napoli, Mattia Grassani, a cercare di ribaltare la sentenza a favore degli azzurri. In caso contrario, la società è pronta a ricorrere al collegio di garanzia del CONI per un ulteriore tentativo.