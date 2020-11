CdS – Mancano due espulsioni al Bologna e un rigore al Napoli, Pasqua bocciato

La prestazione di Pasqua che ha diretto Bologna-Napoli per il Corriere dello Sport è insufficiente. Gli episodi che giustificano questo voto sono i seguenti: sul gol annullato a Koulibaly per tocco di mano di Osimhen manca la chiamata dell’on field review per valutare la cintura su Osimhen da parte di Denswil, che lo trascina verso il terreno. Inoltre, Pasqua grazia sia Dominguez che Schouten, entrambi già ammoniti, per due interventi da cartellino giallo, soprattutto da parte dell’olandese. Episodi che non influiscono sul risultato ma che non possono passare inosservati.

