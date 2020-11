Avv. Grassani: “Il presidente De Laurentiis è andato dritto al cuore dei giudici!”

Mattia Grassani, legale della Società Sportiva Calcio Napoli, ha parlato dell’andamento del ricorso in fase di dibattimento avvenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il legale si è anche soffermato sull’intervento del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

“Intervento di De Laurentiis? Ha aperto le schermaglie in quanto era il proprietario del club, poi il sottoscritto è intervenuto per la difesa tecnica. L’intervento del presidente ha toccato valori e temi come quello della giustizia sportiva, il valore delle contendenti che deve determinare un risultato e non un provvedimento iniquo. Il Napoli, in questa vicenda, altro non è che la vittima del reato e non l’autrice, ha fatto quanto ogni cittadino dovrebbe fare“.

“Il calcio non può vivere al di sopra della società. Il presidente De Laurentiis è andato diritto al cuore dei giudici, si stava discutendo di problemi importanti come il diritto alla salute pubblica, non ci sono può confrontare con superficialità o sotto ordinati ad un sistema calcistico che deve adeguarsi”.