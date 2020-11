TS – Domani udienza Juve-Napoli, ma la sentenza può slittare ancora

Nella giornata di domani si svolgerà in tribunale l’udienza relativa alla partita tra Juventus e Napoli, fissata per le 15:30, partita mai disputata a causa della positività al Covid di Elmas e Zielinski. Come riporta Tuttosport, il legale del Napoli Mattia Grassani dovrà dimostrare che il Napoli ha ragione, e vista che è l’unico dibattimento del giorno, la sentenza definitiva dovrà arrivare in serata. Nonostante ciò, la corte potrebbe prendere ancora più tempo, visto la delicatezza della questione

