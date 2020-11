SKY – Mario Rui e Ghoulam in tribuna nel match contro il Bologna

Secondo quanto riportato dal collega di Sky Massimo Ugolini, Mario Rui e Ghoulam non saranno neanche in panchina nel match contro il Bologna. I due terzini sinistri siederanno infatti direttamente in tribuna.

Sia il portoghese che l’algerino erano normalmente convocati per la trasferta emiliana, a sorpresa però entrambi non prenderanno parte al match neanche a partita in corsa, sono ancora sconosciuti i motivi della decisione, pare sia successo qualcosa all’interno degli spogliatoi.