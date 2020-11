SKY – Bologna-Napoli, le probabili formazioni: tornano Lozano ed Ospina, ancora un dubbio in difesa per Gattuso

Mancano poche ora alla sfida del Dall’Ara tra Bologna e Napoli. Gli azzurri cercano i tre punti per mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Il Bologna invece dopo la vittoria contro il Cagliari di settimana scorsa vuole trovare continuità di risultati.

Queste le probabili formazioni secondo la redazione di Sky Sport:

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski; De Silvestri; Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Domingue; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic

Napoli (4-2-3-1)

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakatoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso

Per Gattuso un unico dubbio in difesa tra Hysaj e Mario Rui. Al momento però, l’albanese sembra in vantaggio sul terzino portoghese.