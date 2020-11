Marocchi: “Esclusione Mario Rui e Ghoulam? È un segnale che Gattuso vuole mandare alla squadra!”

Nel corso del prepartita del match tra Bologna e Napoli, l’opinionista Giancarlo Marocchi ha commentato su Sky la decisione di gattuso di mandare in tribuna Mario Rui e Faouzi Ghoulam:

“Non credo sia una questione di calcolo dei dati: è una scusa che non sta in piedi. Io non sono né a Napoli né a Bologna, ma credo che questo sia un richiamo di Gattuso che vale per tutti. È un segnale che l’allenatore vuole mandare alla squadra dal punti di vista dell’atteggiamento”.