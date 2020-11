GdS – Mertens, occasione per tornare al gol: il Bologna è la sua vittima preferita

Dries Mertens non è abituato a rimanere a secco, e oggi con il Bologna ha una grande occasione. A Ciro il gol manca dalla partita del 27 settembre contro il Genoa, e oggi alle 18 affronterà la sua vittima preferita. 11 gol in 11 partite è il bottino contro i rossoblù, scrive la Gazzetta dello Sport, un vero e proprio incubo per la difesa, ma bisognerà vedere se il nuovo contesto tattico in cui è stato messo Mertens lo favorirà per tornare al gol.

Gattuso ha deciso di trovare un modo per far coesistere il talento di Mertens con quello di Osimhen, nel 4-2-3-1 che per ora sta dando risultati ma che ancora a livello di gioco deve convincere, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di trequartista per il belga. Entrambi ancora non hanno trovato brillantezza individuale e i loro numeri sono ancora modesti, ma Ringhio spera di farli abituare presto e creare un duo fiammeggiante che sulla carta può diventare inarrestabile.