Gattuso a colloquio con Osimhen: il tecnico prova a togliere pressione all’attaccante

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, si concentra su Victor Osimhen e svela un retroscena tra l’attaccante nigeriano e Gennaro Gattuso:

“Ma gli attaccanti, questo è il loro destino, si lasciano giudicare per le loro prodezze ed Osimhen per il momento è racchiuso in un gol, un assist, una serie di accelerazioni impressionanti, la prospettiva di avere tra le mani un progetto dal plasmare, a sua immagine e somiglianza, per esaltarne la corsa, la rapidità, quegli scatti che demoliscono gli avversari e che comunque attendono l’evoluzione del talento”.

“Gattuso gli ha tolto la pressione del talento: “Non troverai tappeti rossi e comunque, procedi senza ansia“. E il baby bomber si porta però appresso quel senso di gratitudine che può essere espresso soltanto scavando nel sentimento “da centravanti”.