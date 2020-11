Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Bologna-Napoli, terminata 0-1:

“Troppe polemiche, non mi piace. Sembra che abbiamo perso cinque partite e vinte due, siamo una squadra forte che può avere momenti di difficoltà e che può sbagliare. , e partite si preparano durante la settimana, noi a tratti abbiamo giornate no ma dobbiamo stare sempre sul pezzo.

Ghoulam e Mario Rui? Ieri hanno passeggiato. Li ho portati perchè è troppo facile stare a casa sul divano al caldo, ma fanno parte della squadra.

Non mi piace tutto quello che sto ascoltando, troppi maestri. Per mesi mi avete rotto sulla formazione, se sbaglio me ne vado a casa e ne pagherò le conseguenze! In questo momento anche Dries sta venendo a mancare, ha avuto due occasioni a partita ultimamente e in genere non te le perdona. Noi produciamo molto ma non sfruttiamo le occasioni. Sono contento della prestazione ma nell’aspetto della finalizzazione dobbiamo migliorare di più.

Se Di Marzio dice che il Napoli è da scudetto? Lo mando a f*****o!

Nazionali? Secondo me delle amichevoli si piò fare a meno, è importante giocare le partite che contano. Io faccio il segno della croce su ogni giocatore che parte per la nazionale, spero bene“.