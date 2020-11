Fiorentina, dopo il caso Callejon l’ASL non autorizza la partenza dei giocatori per le nazionali

L’ASL Toscana Centro non ha autorizzato la partenza dei calciatori della Fiorentina per le partite con le proprie nazionali. Tale decisione è arrivata dopo il caso di positività di José Maria Callejon, poco prima della partita con il Parma. I calciatori della società viola resteranno dunque in una bolla dopo il mancato via libera dell’ASL. Per quanto riguarda la Nazionale italiana dunque, Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli non potranno raggiungere il gruppo degli Azzurri per gli impegni della prossima settimana.

