CdS – La coccola di De Laurentiis ad Osimhen dopo la Real Sociedad

Giovane, talentuoso, ma già con tantissima pressione sulle spalle. Il cartellino del prezzo di Osimhen potrebbe allegargli pregiudizi ed aspettative che rischierebbero di rovinare chiunque. Per questo Aurelio De Laurentiis, come scrive il Corriere dello Sport, dopo la Real Sociedad è andato a rassicurare il suo gioiello. “Tranquillo, Victor”, gli ha detto il presidente con una coccola, per fargli sentire tutta la fiducia che ripone in lui, e distrarlo da un cartellino rosso che avrebbe potuto sollevare tante polemiche sul giocatore. Oggi col Bologna il nigeriano ha una chance importantissima per caricarsi sulle spalle l’attacco azzurro.

