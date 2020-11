CdS – Guasto all’aereo del Napoli, la squadra pensava fosse uno scherzo

Il Napoli ha dovuto slittare la partenza per Bologna a causa di un guasto all’aereo, ma il Corriere dello Sport di oggi racconta un curioso retroscena sull’accaduto. Non appena il team manager ha comunicato del guasto all’aereo, tutta la squadra per un attimo ha avuto la sensazione che fosse uno scherzo. Certo, gli scherzi divertenti sono ben altri, ma per il gruppo è stata la prima volta in cui si sono imbattuti in una situazione del genere.

Edoardo De Laurentiis, vice-presidente, ha informato prima il padre Aurelio e poi Gattuso ed Insigne, con la squadra incredula per aver scampato una situazione che poteva rivelarsi molto brutta. Infine, la valutazione sul da farsi, con il gruppo che ha deciso di andare e tornare a Bologna in giornata.