Auriemma: “Oggi Gattuso si aspetta una reazione d’orgoglio: il tecnico ha molto criticato l’atteggiamento della squadra”

Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di “TuttoSport” parla dalla prossima sfida del Napoli contro il Bologna:

“Per il Napoli sarà un vero e proprio blitz, che Gattuso auspica possa portare la quinta vittoria in 6 gare disputate (finora 4 successi più il ko con il Sassuolo), contro il Bologna che, al pari degli azzurri, non ha ancora pareggiato in questo campionato: 4 sconfitte e 2 vittorie”.

“Gattuso ha molto criticato la squadra durante e dopo Rijeka, adesso si aspetta la reazione d’orgoglio, anche grazie all’inserimento dei 7 volti nuovi (ma potrebbero essere 8 se in porta dovesse scegliere Ospina per Meret) che dovrebbero dare energia e gioco alla squadra apparsa troppo sottotono nelle ultime esibizioni. Oltre ad aver mostrato un atteggiamento troppo superficiale e spocchioso“.