Alvino attacca Lotito: “C’è chi come ADL ha segnalato tutto alle ASL e chi non l’ha fatto!”

Carlo Alvino, collega di Kiss Kiss Napoli, nel corso di un collegamento proprio con la radio ufficiale del Napoli, ha parlato del caso tamponi alla Lazio e attaccato il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito. Ecco quanto evidenziato:

“Ci sono altri presidenti un po’ in difficoltà, basta vedere le prime pagine della Gazzetta dello Sport. C’è chi come De Laurentiis ha subito segnalato alle ASL le positività di Elmas e Zielinski e chi invece non l’ha fatto!”.