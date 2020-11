TS – L’Inter pensa a Milik per gennaio, Nainggolan o Eriksen per ingolosire il Napoli

Nell’edizione odierna di Tuttosport, si legge di come l’Inter stia considerando l’opzione Arkadiusz Milik per l’attacco. Per il quotidiano, l’Inter sarebbe tornata ad interessarsi poiché in estate c’era troppa concorrenza per affondare il colpo, ma ora lo scenario è totalmente diverso.

Milik ha un contratto che lo lega al Napoli fino al prossimo giugno, e con tutta probabilità, le due parti non lo rinnoveranno. A gennaio, dovrebbe esserci l’addio definitivo, con il giocatore che ha voglia di rilanciarsi prima dell’europeo. Per l’Inter sarebbe un profilo molto adatto per l’attacco a due, si in coppia con uno tra Lautaro e Lukaku, sia come eventuale sostituto. Per gennaio, il Napoli potrebbe anche puntare su uno scambio, con Gattuso che apprezza Vecino, ma con l’Inter che ha la priorità di liberarsi di profili come Nainggolan ed Eriksen.