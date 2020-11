Tiribocchi: “Ieri contava solo la vittoria. Osimhen diventerà un bomber! Dispiace vedere Milik fuori rosa”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale opinionista Dazn. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Contro il Rijeka era importante vincere e il Napoli l’ha fatto, non sottovaluterei il successo. È importante vincere anche quando la prestazione non è stata eccellente. Purtroppo dal Napoli si pretende sempre di più. Durante la gestione Sarri, il Napoli ci ha abituati troppo bene, ma la verità è che non si può giocare sempre in quel modo”

“Innanzitutto mi dispiace che Milik sia fuori squadra, sono un estimatore del polacco. Il Napoli ha fatto di tutto per rinnovargli il contratto e per cederlo quando aveva capito che non era possibile trovare un’intesa. Purtroppo non c’è stata la possibilità di evitare quello che sta accadendo. Osimhen è un giovane promettente. Deve migliorare nel gioco di squadra e nella tecnica. Sono sicuro che farà tanti gol. Mertens mi piace così tanto che lo metterei pure in porta. Per quanto riguarda Petagna, sta avendo le sue chance e continuerà a rendersi utile nel corso della stagione”.

“Rrahmani sarebbe titolare in quasi tutte le squadre di Serie A, molto probabilmente Gattuso continua a preferirgli gente del calibro di Koulibaly, Manolas e Maksimovic. Il Napoli ha un parco difensori importante, che può anche sopperire al fatto che Manolas in alcune occasioni non riesce a rendere al massimo”.