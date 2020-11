Lazio, Immobile, Leiva e Strakosha positivi! I tre bianconcelesti saltano la Juve

Dopo il giro di tamponi in un nuovo laboratorio romano, nel gruppo della squadra Lazio sono emerse tre positività. Un responso che obbliga al laboratorio di Roma di riferire tutto all‘ASL in modo da tracciare i contatti dei giocatori in questione.

I calciatori risultati positivi sarebbero Immobile, Lucas Leiva e Strakosha che non saranno quindi presenti domenica all’Olimpico alle 12.30 quando la Lazio affronterà nel prossimo turno di Serie A la Juventus.