Il vicedirettore dell’OMS: “Difficile che per giugno i tifosi possano tornare allo stadio”

Ranieri Guerra, vicedirettore dell’OMS e membro del CTS, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soprattutto in merito alla possibilità di rivedere la gente allo stadio:

“Piani B e Piani C sono sempre ben accetti per il calcio perché siamo di fronte ad uno scenario critico. Ero stato crocefisso mediaticamente quando dissi che ci saremmo dovuti preoccupare della seconda ondata. Ora bisogna stare attenti e cercare di piegare questa crescita, che è ancora controllabile. Le chiusure a blocchi sono state opportune e ben organizzate perché non vanno a bloccare tutto il Paese”.

“Se ci saranno tifosi agli Europei? Già nel mese di giugno mi sembra un po’ prematuro. Un paio di mesi più in là si potrebbe fare, ma io la vedo dura perché dipende da diverse cose, soprattutto dalla curva di contagio nei primi tre mesi dell’anno nuovo”.