Il Mattino – Maradona in ripresa: “Sto bene, voglio tornare a casa”

A pochi giorni di distanza dal suo ricovero in ospedale, arrivano le prime buone notizie su Diego Armando Maradona. Come riporta Il Mattino di oggi, dopo l’operazione per l’intervento per la rimozione di un coagulo di sangue nel cervello, l’ex campione ha dichiarato “Sto bene e voglio tornare a casa”.

Anche il medico che lo ha curato, Leopoldo Luque ha detto parole incoraggianti sul suo percorso di recupero post operatorio da prendere però con cautela. “Bisogna aspettare dei parametri da valutare, è molto presto, ma la ripresa è ottima”, ha affermato.