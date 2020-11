Il Mattino – Il Napoli valuta di non far partire alcuni nazionali

Come afferma l’edizione di oggi de Il Mattino, il Napoli vorrebbe considerare le nuove normative FIFA per non far partire alcuni giocatori per le nazionali. Infatti, in alcuni paesi ad alto rischio di contagio, i giocatori dovrebbero sottoporsi a cinque giorni di quarantena al rientro del viaggio. Aurelio De Laurentiis, insieme con altre società di Serie A, come Inter, Milan e Roma, studia una via di fuga. Per questo motivo, Elmas e Rrahmani potrebbero non essere convocabili da Macedonia del Nord e Kosovo.

