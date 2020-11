GdS – Il Napoli sbaglia ancora l’atteggiamento, ma le statistiche sono positive

Il Napoli ha vinto contro il Rijeka, ma a parte il risultato di 1-2, si salvano solo i numeri. Con il 75,3% di possesso palla, scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha comunque mai dato l’impressione di sapere cosa fare con la palla tra i piedi. I croati invece, sono stati più intelligenti a verticalizzare, rischiando addirittura di poter passare in vantaggio con un palo ad inizio ripresa.

La rosea spiega come il Napoli sembrasse “stordito da una pozione magica”, per quanto fosse irriconoscibile, ma la spiegazione che dà Gattuso è come la sua squadra abbia totalmente sbagliato l’atteggiamento e la mentalità. Di buono però c’è da salvare il risultato che tiene il Napoli primo a pari merito con AZ e Real Sociedad, in piena corsa per il passaggio del girone di Europa League.