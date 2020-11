GdS – Col Bologna tornano i titolari ma Gattuso ha quattro ballottaggi

Nonostante la brutta prestazione, il Napoli ha guadagnato tre punti importanti col Rijeka, e ora pensa già alla sfida di domenica con il Bologna. Per Gattuso, come riporta la Gazzetta dello Sport, torneranno gli undici che per ora sono sempre stati considerati come titolari. Ci sono comunque tanti dubbi tra gli interpreti, con Gattuso che ha ancora qualche giorno per sciogliere gli ultimi dubbi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens Insigne; Osimhen.

I ballottaggi sono tra Meret e Ospina, Hysaj e Mario Rui, Bakayoko e Zielinski, e Lozano-Politano, coi primi in leggero vantaggio sui secondi.