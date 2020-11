Caos tamponi Lazio, nuovo capitolo: ora sono tutti negativi

Come riportato da Calciomercato.com la vicenda dei tamponi della Lazio si arricchisce di un nuovo capitolo: sono tutti negativi. Nel pomeriggio i biancocelesti si erano sottoposti, presso il Campus Biomedico, ad esami rapidi riscontrando tre positività. In serata, però, la notizia clamorosa: i tamponi, effettuati presso il laboratorio di Avellino, a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra hanno dato esito negativo. Situazione anomala e complicata che diventa sempre più un rebus.

Ipotizzabile, adesso, che tutti i calciatori della Lazio possano scendere in campo nella sfida contro la Juventus, prevista per domenica ad ora di pranzo