Gattuso: “Siamo stati imbarazzanti. Non mi è piaciuto l’atteggiamento della mia squadra”

In conferenza stampa, dopo la gara vinta 2-1 contro il Rijeka, 3^ giornata di Europa League, è intervenuto Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli:

“Ci aspettavamo questa partita, loro giocano in verticale. Nei primi minuti meritavamo di stare sotto anche due gol, siamo stati imbarazzanti. Abbiamo improvvisato, mancavano le marcature e sembrava che stamattina ci fossimo visti per la prima volta. Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Nella ripresa siamo andati meglio, dobbiamo rivedere qualcosa mentalmente, non possiamo permetterci questi alti e bassi.

“Dopo abbiamo fatto cose buone, quando trovi squadre così chiuse devi cambiare qualcosa. Non era facile neanche palleggiare in questo campo dove dopo 10 minuti già c’erano zolle che saltavano. Nella ripresa ho visto palleggio, personalità, arrivavamo sempre con calma nella loro porta. Dobbiamo dare però continuità ai tempi di gioco della ripresa, se giochiamo così da squadra, ma non sempre puoi palleggiare e devi battagliare, soffrire. Sono contento del secondo tempo ma non puoi rischiare così. Se perdi una gara così poi piangi e valla a spiegare, bisogna annusare prima il pericolo. La squadra ha qualità, ma a volte bisogna metterla da parte!

Il Rijeka può influire nel girone? In Europa League non ci sono gare facili ed ha mentalità di far soffrire tutti, ha fatto soffrire anche la Real Sociedad e non è facile. Non regaleranno niente a nessuno”.