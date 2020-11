Chiariello: “Il Napoli stava rischiando di perdere contro l’equivalente della Vis Pesaro”

Umberto Chiariello, giornalista ed opinionista di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Rijeka in Europa League nel corso della trasmissione Tutti in Europa. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“La classifica sta assumendo la propria fisionomia. Al Napoli, in caso di vittoria contro il Rijeka al San Paolo, basterà non perdere contro le altre due avversarie per qualificarsi. Non vedo grandi difficoltà per la qualificazione. Il girone ha una squadra di buon livello come la Real Sociedad, una di medio-basso livello come l’AZ e una di livello basso come il Rijeka. Il Napoli stasera stava riuscendo nell’impresa di perdere contro l’equivalente della Vis Pesaro”.