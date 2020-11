CAMPANIA ZONA GIALLA – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato il contenuto del nuovo Dpcm. In base ai dati di contagio al Coronavirus, l’Italia è divisa in 3 zone. La Campania fa parte della zona gialla. Di seguito la descrizione delle attività concesse e limitate. Le nuove norme andranno in vigore da venerdì 6 novembre.

CAMPANIA ZONA GIALLA

Dell’area gialla faranno parte: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e province di Trento e Bolzano.

Nelle aree con misure meno restrittive, ci sarà il coprifuoco (cioè la limitazione della circolazione delle persone) dalle 22 fino alle 5. Dopo le 22 bisognerà giustificare i propri spostamenti (solo per motivi di urgenza, lavoro o salute) con il modulo di autocertificazione. Chiusi musei e mostre, chiudono anche i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive (quindi anche nei weekend).

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio

Per quanto riguarda la scuola, prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, mentre le lezioni restano in presenza per le scuole elementari e medie, oltre che per i servizi all’infanzia. Gli alunni dovranno mettere obbligatoriamente la mascherina (tranne i bimbi al di sotto dei 6 anni).

Bar e ristoranti chiuderanno alle 18, ma potranno restare aperti a pranzo la domenica. I mezzi pubblici non dovranno superare il 50% di affollamento. Chiusi i corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie. Sospeso lo svolgimento dei concorsi, tranne quelli che si svolgono per via telematica. Restano aperti parrucchieri e centri estetici.