ITALIA ZONA ARANCIONE E ROSSA – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato il contenuto del nuovo Dpcm. In base ai dati di contagio al Coronavirus, l’Italia è divisa in 3 zone: gialla, arancione e rossa.

ITALIA, ZONA ARANCIONE

Nell’area arancione rientrano Puglia e Sicilia e sarà vietato spostarsi tra le Regioni e da un Comune all’altro salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7, asporto consentito fino alle 22, consegne a domicilio senza limitazioni.

Chiudono musei e mostre, chiusi i centri commerciali nel weekend, didattica a distanza per le scuole superiori, in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e i laboratori.

ITALIA, ZONA ROSSA

Nell’area rossa rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. In queste regioni è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune in qualsiasi orario salvo che per motivi di lavoro necessità e salute.

Giuseppe Conte

Chiudono bar e ristoranti, asporto consentito fino alle 22, nessuna restrizione per la consegna a domicilio. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Chiusi i centri estetici. Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano in presenza le scuole dell’infanzia, elementari e prima media.