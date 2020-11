La Roma ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell’udienza relativa al cosiddetto “Caso Diawara”. Il mancato inserimento del centrocampista nella lista over per la Serie A causò la sconfitta a tavolino della Roma contro l’Hellas Verona. Il ricorso effettuato dal club giallorosso sarebbe dovuto essere discusso oggi, ma per motivi tecnici la Roma ha chiesto e ottenuto dalla Corte Federale il rinvio al prossimo lunedì.

