Sky, Condò pessimista: “Non so se in chiave qualificazione ci siano ancora tutte queste possibilità per Inter e Atalanta”

Quella di oggi è stata una serata amara per le squadre italiane impegnate in Champions League: l’Inter continua a faticare e la sconfitta contro il Real Madrid ne è stata l’ennesima dimostrazione. Ora il cammino dei nerazzuri si complica di non poco.

Discorso analogo per l’Atalanta, che ha subito una pesante umiliazione dal Liverpool perdendo tra le mure amiche. Gli uomini di Gasperini adesso hanno di fronte due trasferte complicate (quella di Anfield e quella ad Amsterdam contro l’Ajax).

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha espresso evidente perplessità sulla possibilità delle due compagini nerazzure di qualificarsi agli ottavi: “Non so se in chiave qualificazione ci siano ancora tutte queste possibilità per Inter e Atalanta. All’Inter potrebbero non bastare nemmeno 7 punti“.

Un probabile terzo posto nel girone significherebbe retrocessione ai sedicesimi di Europa League, dove Inter e Atalanta potrebbero incrociare il Napoli lungo il loro percorso.