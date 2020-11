Barrow, parla l’agente: “Il Napoli ha rifiutato uno scambio di prestiti proposto dall’Atalanta”

Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, rivelando che il destino del suo assistito si sarebbe potuto intrecciare con quello del Napoli. Di seguito le dichiarazioni più interessanti evidenziate dalla nostra redazione:

“Musa fa solo gol belli, deve sempre inventarsi qualcosa di speciale per segnare, gli ho detto proprio questo dopo la partita dell’altro giorno. Primi gol di quest’anno? Gli attaccanti hanno momenti che anche a porta vuota non segnano e altri momenti che appena la toccano fanno gol. È anche un periodo particolare questo, c’è stata un preparazione condizionata, non è ancora in piena forma“.

“Perché Bologna? A gennaio ci sono state altre offerte, abbiamo deciso di andare a Bologna perché c’era Mihajlovic, ero sicuro che l’avrebbe coccolato e sarebbe stato importante per il ragazzo”.

“Interesse del Napoli? Non ho avuto contatti col club azzurro ma mi è stato riferito a Bergamo che l’anno scorso c’era stato uno scambio di prestiti con Inglese, il Napoli rifiutò perché volevano monetizzare dalla cessione di Inglese”.

“Il campionato del Napoli? Quando sembra che può lottare per il vertice poi c’è uno stop. È difficile dare una valutazione dal difuori, la squadra c’è così come l’allenatore, è un ambiente difficile per la pressione che mette la piazza”.