Osimhen: bocciatura dai quotidiani, il Sassuolo lo mette in trappola

Victor Osimhen, nella partita di ieri contro il Sassuolo, è caduto nella trappola tesa da De Zerbi, finendo per rimanere imbrigliato nella difesa del Sassuolo che ha deciso di rimanere basso e non concedergli la profondità.

I quotidiani di oggi, infatti, non sono stati clementi con lui, con la Gazzetta dello Sport che sottolinea le due occasioni sprecate dandogli 5,5. Stesso voto del Corriere della Sera, mentre addirittura 5 la valutazione per il Corriere dello Sport che rimprovera all’attaccante una mira non ancora all’altezza. Bocciatura generale dalla critica per Victor Osimhen che in questo inizio di campionato ha raccolto ancora poco per quanto creato.