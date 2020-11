Napoli, il futuro di Llorente può essere ancora in Italia: l’attaccante pronto a lasciare gli azzurri a gennaio

Fernando Llorente, ormai, è fuori dai progetti del Napoli. L’attaccante, in scadenza a giugno, potrebbe andare via a gennaio, dopo che nell’ultima sessione di mercato, non è riuscito a trovare nessun accordo.

Secondo calciomercato.com, sullo spagnolo, ci sono stati gli interessamenti, in passato, di Genoa e Benevento, ma soprattutto i reali tentativi di Athletic Bilbao e Inter di portarlo in squadra.

I nerazzurri non ritorneranno sul calciatore, mentre, i baschi potrebbero fare una nuova offensiva. Lo spagnolo prende tempo, non chiude nessuna porta e il suo futuro, potrebbe essere ancora in Italia.