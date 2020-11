Il Mattino – De Laurentiis contro la UEFA, vuole indennizzi per gli infortuni in nazionale

Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si farà avanti contro la UEFA per esporre il problema delle convocazioni in nazionale. Come ha affermato anche Beppe Marotta in occasione della partita col Parma, “un giocatore deve essere in una condizione psico-fisica ottimale” per poter rispondere alla chiamata in nazionale. Visti i tanti impegni ravvicinati, le convocazioni in nazionale rappresentano un grande rischio a livello fisico secondo i club. Il Napoli ora vuole mettere pressione alla UEFA, invocando indennizzi in caso di infortuni, facendo leva sul fatto che anche l’Inter è favorevole a questa proposta.

