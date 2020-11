I quotidiani salvano Bakayoko nella sconfitta col Sassuolo

Nella sconfitta di ieri contro il Sassuolo, uno dei pochissimi a salvarsi è stato Tiemoué Bakayoko, che con la sua sostanza e fisicità ha ricevuto il gradimento dei principali quotidiani sportivi. Per la Gazzetta dello Sport, addirittura un 6,5 che sottolinea la sua preziosa mano in copertura, sufficienza piena anche dal Corriere della Sera e Repubblica. Infine due 5,5 da parte del Corriere dello Sport e di Tuttosport, con quest’ultimo che sottolinea come il centrocampista non tolga mai la gamba nel contrasto, ma balli troppo nella fase difensiva.

